وفاة امرأة يمنية كل ساعتين بسبب مضاعفات الحمل والولادة

الأحد 24 نوفمبر 2019

قالت الأمم المتحدة اليوم الأحد، تشرين الثاني 24، 2019 إن امرأة يمنية تموت كل ساعتين بسبب الولادة.



جاء ذلك في تغريدة قصيرة لصندوق الأمم المتحدة للسكان نشرها على حسابه في "تويتر".

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وتابع الصندوق: "في اليمن تموت أم كل ساعتين و هي تحاول أن تنجب حياة أخرى".

وأكدت إحصائيات سابقة للأمم المتحدة أن أكثر من مليون امرأة يمنية في حاجة ماسة إلى توفر التمويل اللازم كيلا يفقدن إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة.