شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت يلتقي برئيسة منظمة براغما الامريكية والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 التقى نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس خالد بن هلابي مديرة مشروع براغما الأمريكية المتعلقة بالقطاع السمكي الدكتورة بثينة السعدي وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المنظمة وغرفة تجارة وصناعة حضرموت.

Advertisements وناقش اللقاء مشروع المنظمة الذي سيهتم في القطاع السمكي والحفاظ على جودة انتاج وتعبئة المصانع لإنتاج التونه بالإضافة الا عمل توعية بأهمية أسس طرق الاصطياد الصحيحة والعمل على تهيئة القوارب التقليدية وتحسين مستواهم وتطويرها بشكل مميز يسعى من خلاله على الحفاظ على جودة الأسماك بعد الاصطياد. حضر اللقاء القائم بأعمال المدير العام مجدي بو عابس ود من الوفد المرافق لمديرة مشروع المنظمة.

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