شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يعلن اعتراض صواريخ باليستية حوثية باتجاه مدينة المخا اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صواريخ باليستية وأسقطت طائرتين مسيرتين في سماء مدينة المخا بالساحل الغربي، أطلقتها ميليشيات الحوثي في وقت مبكر من فجر الأحد.

وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية أطلقت عدداً من الصواريخ صوب مدينة المخا، وتمكنت دفاعات الباتريوت من اعتراضها، فيما أسقطت طائرتين مسيرتين للميليشيات، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

وقبل أسبوعين، نفذت الميليشيات الحوثية هجوماً بالطائرات المسيرة على مستشفى “أطباء بلا حدود” في مدينة المخا، ملحقة به أضراراً بالغة.