شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يعلن اعتراض صواريخ باليستية حوثية باتجاه مدينة المخا اليمنية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صواريخ باليستية وأسقطت طائرتين مسيرتين في سماء مدينة المخا بالساحل الغربي، أطلقتها ميليشيات الحوثي في وقت مبكر من فجر الأحد.
وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية أطلقت عدداً من الصواريخ صوب مدينة المخا، وتمكنت دفاعات الباتريوت من اعتراضها، فيما أسقطت طائرتين مسيرتين للميليشيات، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة.
وقبل أسبوعين، نفذت الميليشيات الحوثية هجوماً بالطائرات المسيرة على مستشفى “أطباء بلا حدود” في مدينة المخا، ملحقة به أضراراً بالغة.
كانت هذه تفاصيل خبر «التحالف» يعلن اعتراض صواريخ باليستية حوثية باتجاه مدينة المخا اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.