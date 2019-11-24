شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الدفاع المدنى العراقي: قلة مندسة بين المتظاهرين تشعل الحرائق والان نبدء بالتفاصيل
قال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) اليوم إن " من يقوم بإشعال الحرائق هم ثلة تنتشر في محيط شارع الرشيد وبالقرب من البنك المركزي وجسرالسنك وساحة الخلاني تحاول احداث شغب وهي لاتنتمي للمتظاهرين السلميين".
واضاف ان "المقارنة جائرة بين المتظاهرين السلميين المتفهمين والمتعاونين جدا مع الدفاع المدني، وبين ثلة تحاول الاحتكاك بالقوات الامنية واحداث هذه الحرائق عبر رمي قنابل (المولوتوف)"، لافتا الى أن "المتظاهرين السلميين يقفون بالضد تماما من هذه السلوكيات و يقاومونها و يحاربونها بشدة".
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