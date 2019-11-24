شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تضغط على الصين للإفراج عن اثنين من رعاياها والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين يوم السبت إنه ضغط على نظيره الصيني بشأن قضية كنديين اثنين محتجزين في بكين.
وتقول الصين إن الرجلين محتجزان بتهم تتعلق بأسرار الدولة.
واحتجز الاثنان في ديسمبر الماضي بعد وقت قصير من احتجاز الشرطة الكندية المسؤولة المالية لشركة هواوي للتكنولوجيا منغ وان تشو بناء على مذكرة أمريكية.
وقال الوزير الذي عين في المنصب في تغيير وزاري يوم الأربعاء إنه أثار القضية خلال اجتماعه بوزير الخارجية الصيني وانغ يي لمدة ساعة تقريبا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في اليابان.
وقال شامبين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف من طوكيو "عبرت عن قلقي وقلق كل الكنديين فيما يخص ظروف احتجازهما".
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