شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تواصل العدوان.. طائرات مسيرة تستهدف مخيم عين عيسى والان نبدء بالتفاصيل

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف طائرات مسيرة تركية لمخيم عين عيسى وقرى أخرى بالمنطقة شمال مدينة الرقة صباح اليوم الأحد، وذلك انسحاب الفصائل الموالية لتركيا خلال الساعات الفائتة من جميع المواقع التي تقدمت إليها على مشارف عين عيسى، حيث انسحبت من المخيم وصيدا والمعلك ومواقع أخرى في المنطقة كانت قد سيطرت عليها عبرها هجومها العنيف الذي بدأته صباح أمس السبت، أي أنها انسحبت لمسافة 2 كلم عن بلدة عين عيسى شمال مدينة الرقة، وذلك بعد استهدافات مكثفة من قبل قوات سوريا الديمقراطية بالإضافة لنجاح المفاوضات بين الجابين الروسي والتركي، حيث نشر المرصد السوري مساء أمس، أن مفاوضات للروس تجري مع القوات التركية لسحب عناصر الفصائل الموالية لتركيا “الجيش الوطني” إلى مسافة 2 كم شمال قرى صيدا والمعلك التي سيطرت عليها الفصائل الموالية لتركيا صباح اليوم.

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