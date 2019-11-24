شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا بيساو تنتخب رئيسا وسط احتجاجات عنيفة والان نبدء بالتفاصيل

يتوجه الناخبون في غينيا بيساو إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس، في مناخ سياسي مضطرب مليء بالمعارك السياسية والاحتجاجات العنيفة، بالإضافة إلى ما تردد حول محاولة انقلاب .

ويسعى الرئيس خوسيه ماريو فاز، الذي خيم على فترة حكمه برلمان مختل، للحصول على ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، ويتنافس في الانتخابات مع 11 مرشحا آخرين.

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ويقود فاز 61/ عاما/ حزب "حركة التغيير الديمقراطي"، لكن "الحزب الأفريقي من أجل استقلال غينيا وكيب فيردي" هو الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد خلال الانتخابات البرلمانية في آذار/مارس.

يشار إلى أن المنافس الرئيسي لفاز في انتخابات اليوم الأحد هو زعيم "الحزب الأفريقي من أجل استقلال غينيا وكيب فيردي"، دومينجوس سيموس بيريرا 56/ عاما/ وهو رئيس وزراء أسبق.

كما يعد المرشح المستقل كارلوس جوميز جونيور 69/ عاما/، وهو رئيس وزراء أسبق أيضا، منافسا قويا على الرئاسة.