العراق بصدد اعادة تأهيل سجن ابو غريب واجراء توسعة لسجون التاجي والحوت وبابل

كشف مصدر مسؤول، ان الحكومة العراقية بصدد اعادة تأهيل سجن ابو غريب واجراء توسعة لسجون التاجي والحوت وبابل، مبينة ان ذلك جاء لاستيعاب سجناء تنظيم "داعش" الموجودين في سوريا من العراقيين والأجانب.

وقال المصدر ان "الحكومة العراقية قررت إلغاء خططٍ سابقة لهدم سجن أبو غريب المغلق حالياً، واستثماره في مجمعات سكنية"، مبينا انه "تقرر إعادة تأهيل هذا السجن، وإدخال عمليات توسعة وتحصينات مشددة عليه".

واضاف ان "هناك خطط لتوسعة سجن التاجي، والحوت في الناصرية، مع تسريع وتيرة العمل في سجن بابل الواقع في ناحية الكفل جنوبي الحلة، ويتسع لنحو 20 ألف سجين، والذي أقرت خطة بناءٍ له منذ العام 2013".

Advertisements

واضاف ان "الخطة الحالية تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية للسجون، وفكّ الاختناق الحاصل فيها، إذ وصلت بعض السجون إلى حد الاكتظاظ"، مشيرا الى ان "السبب الرئيسي الداعي لتسريع وتيرة العمل على الخطة، هو استيعاب سجناء تنظيم داعش، الموجودين في سوريا من العراقيين والأجانب، مع وجود دعمٍ مالي أوروبي، بحيث تكون السجون في العراق مطابقةً للمعاير الدولية من حيث عدد السجناء في العنابر".

وتابع أن "التحقيق والمحاكمة للنزلاء سيتمان أيضاً بشكل مباشر حال تسلمهم، وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في البلاد".

وأعلنت وزارة العدل العراقية الشهر الماضي، أنها فاتحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل تخصيص خمسة آلاف درجة وظيفية بصفة حارس ضمن خطة واسعة لتطوير السجون، وذلك استعداداً لقرب افتتاح ثلاثة سجون جديدة.