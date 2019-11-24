نائبة تحذر من محاولات 'إخفاء الأدلة' لعقد تأهيل محطة بيجي بمليار و300 مليون دولار

حذرت النائبة عالية نصيف، الأحد، من محاولات "جهة عليا" في وزارة الكهرباء لـ"إخفاء الأدلة" التي تخص عقد تأهيل محطة بيجي والذي تم التعاقد عليه بمبلغ مليار وثلاثمئة مليون دولار.
وأوضحت نصيف، أن "التشغيل التجريبي لهذه المحطة اكتمل قبل دخول داعش الإرهابي، وبعد دخوله تعرضت بعض المعدات إلى التخريب مع التأكيد على أن التوربينات الرئيسية لم تتضرر وكذلك أجزاء أخرى، وكان بالإمكان تأهليها بنصف المبلغ الذي تعاقدت عليه الوزارة".
وتابعت، أن "هناك معلومات الآن تبين أن جهات عليا في الوزارة تعتزم دفع مبلغ كبير جداً من العمولة التي حصلت عليها من ممثل شركة اوراسكوم المصرية (العراقي الجنسية) لإيقاف التحقيق ولملمة الموضوع أو تبرئة (جهة عليا) من هذه السرقة وإلصاقها بأحد المدراء العامين الذي جاءوا به لهذا المنصب لتمشية هذا العقد بالذات رغم عدم وجود خبرة لديه وتمت مكافأته بالتثبيت مديرا عاما لشركة انتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية بالإضافة إلى عمولته من العقد".
وشددت نصيف على "ضرورة تدخل رئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة، وفتح تحقيق على أعلى المستويات فيما لو كانوا جادين في الاصلاح وتلبية مطالب المتظاهرين، مع ضرورة منع كل مسؤول تحوم حوله شبهات فساد من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات".
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