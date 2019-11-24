المؤبد لمدير مصرف الرافدين في الأنبار وموظفين معه وحجز أموالهم

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، الأحد، قراراً بالسجن المؤبد بحق مدير فرع مصرف الرافدين في الأنبار ومجموعة موظفين معه وحجز أموالهم. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة جنايات الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مدير فرع مصرف الرافدين في الانبار ومجموعة موظفين معه".



ولفت مجلس القضاء الأعلى، إلى "حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة تمهيداً لمصادرتها".



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