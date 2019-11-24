مجلس نينوى يختار نجم الجبوري لمنصب المحافظ

صوت مجلس محافظة نينوى، الأحد، على انتخاب قائد عمليات نينوى السابق اللواء المتقاعد نجم الجبوري محافظاً. وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "الجبوري حصل على أصوات 24 عضواً من أعضاء مجلس نينوى".

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