التمييز: الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من المحسوبين على المتظاهرين لاتشكل جرائم إرهابية

قررت محكمة التمييز الاتحادية، الاحد، اعتبار الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من قبل بعض المحسوبين على المتظاهرين لا تشكل جرائم إرهابية، مبينة انها تنظر لها بحسب قانون العقوبات النافذ.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية أصدرت اليوم قرارا اعتبرت بموجبه الافعال التي ترتكب خلاف القانون من (بعض المحسوبين) على المتظاهرين جرائم عادية يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بحسب ظروف وأدلة كل جريمة".

واضافت انه "لا يسري عليها قانون مكافحة الإرهاب لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها والمتمثل (بتحقيق غايات إرهابية) حسب نص المادة ( 1 ) من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".