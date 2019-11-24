متظاهرون يهاجمون مراكز الشرطة في تشيلي وإصابة العشرات

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأحد 2019/11/24 12:45 م بتوقيت أبوظبي
تصاعد أعمال عنف خلال الاحتجاجات في تشيلي
أعلنت الشرطة في تشيلي، الأحد، أن متظاهرين هاجموا 7 مراكز للشرطة في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى إصابة عشرات الجرحى، مشيرة إلى أنه تم توقيف مئات الأشخاص على خلفية تلك الأعمال.
وتواصلت أعمال العنف في خضم أزمة اجتماعية اندلعت منذ أكثر من شهر، مع سرقة مصرف قرب العاصمة سانتياجو ونهب محال تجارية، فيما تحوّلت مظاهرة في مايبو الواقعة في ضاحية العاصمة، إلى أعمال عنف استمرت طوال الليل.
وعقب مظاهرة جديدة حاشدة في ساحة إيطاليا بسانتياجو، مركز الحراك الاجتماعي، تعرضت محال تجارية ومتاجر مواد غذائية ومكاتب للسرقة في وسط المدينة.
وقام أشخاص يضعون أغطية على رؤوسهم، بإضرام النيران في مركزين تجاريين ومركز ثقافي، بحسب حصيلة الشرطة في تشيلي.
وانتهى أمس السبت بإصابة 127 شخصا بجروح بينهم مدنيون وعناصر من قوات حفظ الأمن، وتوقيف 300 شخص على المستوى، وفق الشرطة.
وبدأت موجة الغضب في تشيلي في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ احتجاجا على رفع أسعار بطاقات المترو لكنها توسعت لتشمل مطالب أوسع وأصبحت أخطر أزمة اجتماعية عرفتها تشيلي منذ 3 عقود.
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