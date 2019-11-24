اعتقالات بإيران وحظر جوي بطرابلس.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم الأحد 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: اعتقال 180 شخصا من قادة الاحتجاجات في إيران، والجيش الليبي يعلن حظرا جويا فوق "عمليات طرابلس"، وواشنطن تدعو "تويتر" و"فيسبوك" لتعليق حسابات قادة إيران، و"الشعب الجمهوري" يتهم أردوغان بمحاولة الإطاحة برئيسه، ومتظاهرو لبنان يواصلون الاحتفال بعيد الاستقلال بمسيرات شعبية، و"أوضاع شرق السودان" تتصدر مباحثات حمدوك وأفورقي الإثنين، وبيلوسي تدعو إيران لوقف قمع شعبها وإعادة الإنترنت فورا، والحزب الحاكم بموريتانيا يحسم مرجعيته بدعم الغزواني، وبوليفيا توافق على انتخابات بدون موراليس ورفض للعفو عنه، ومستشار روحاني يهدد الإيرانيين بمذابح 1988، وناخبو هونج كونج يبكرون الإدلاء بأصواتهم للمحليات خشية الاشتباكات، ورئيس كولومبيا يطلق حوارا وطنيا الأحد استجابة للاحتجاجات، ومقتل متظاهرين اثنين بالرصاص الحي جنوبي العراق.

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كما تتابعون: "الطائرات المسيرة".. أحدث أسلحة المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، وجيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من غزة، ومقتل متظاهر ثانٍ وإصابة 20 في اشتباكات مع الأمن ببغداد، والاحتلال الإسرائيلي يعتقل 60 فلسطينيا في الضفة الغربية، والجيش الفلبيني يقتل داعشيا ساعد في تنفيذ تفجيرات انتحارية، ومحمد بن زايد يبحث مع وزيرة الدفاع الفرنسية التعاون المشترك، وبابا الفاتيكان يدعو لعالم بلا أسلحة نووية من اليابان، وجانتس يدعو قادة "الليكود" للمشاركة في تشكيل حكومة إسرائيلية، وبولسونارو يستبعد اندلاع احتجاجات في البرازيل، وبلاغ ضد رئيس مخابرات السودان السابق بتهمة "القتل العمد"، وسيؤول تطلب من البابا فرنسيس لقاء كيم بالمنطقة منزوعة السلاح، وبدء التصويت بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في رومانيا.

أما في الاقتصاد فتطالعون: إيران توسع ديونها من روسيا بطلب قرض بـ2 مليار دولار، والصين: أمريكا هي أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم، وبيتكوين تنخفض والريبل ترتفع على منصة "بيتستامب"، وألمانيا: إصلاح آلية الاستقرار الأوروبية يعزز منطقة اليورو، وأمازون تقاضي البنتاجون بعد خسارة تعاقد بـ10 مليارات دولار، ومباحثات أوروبية لإنقاذ أكبر مصنع صلب من الإغلاق، ومصر توقع 11 اتفاقا للتعاون مع مؤسسات مالية بقيمة 3 مليارات دولار.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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