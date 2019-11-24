ممالك النار.. يشعل نيران العثمانيين الجدد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "وإذا أتتك مذمتي من ناقص.. فهي الشهادة لي بأني كامل".. بيت شعر قاله أبوالطيب المتنبي، في التناقض الذي يقع فيه البعض عن قصد ويدعون المثالية وهم في الحقيقة عكس ذلك، فوسائل الإعلام التركية وعلى رأسها وكالة الأناضول الحكومية الرسمية تبث هجوما عنيفا على مسلسل ممالك النار، وتصفه بالفاشل والمزور للحقائق، لا لشيء إلا أنه يعرض تاريخ العثمانيين على حقيقتهم.

الغريب في الأمر أن المسلسل الذي تصفه الوكالة التركية الرسمية لم يعرض منه سوى 4 حلقات فقط، 4 حلقات كانت كفيلة بأن تشعل النار في العثمانيين الجدد، وتأكل ما قاموا به على مدار سنوات حاولوا فيها تزييف وعي المشاهد العربي من خلال مسلسلات تاريخية تشرف عليها الدولة وتمولها مثل (قيامة أرطغرل وعبدالحميد الثاني وحريم السلطان، ومحمد الفاتح، وأخيرا المؤسس عثمان)، محاولة تجميل وجه الدولة العثمانية الملطخ بدماء الأبرياء على مدار أكثر من 400 عام كتبت بدماء شعوب المنطقة.

وممالك النار واحد من أهم المسلسلات التاريخية العربية وهو من إنتاج شركة جينوميديا الإماراتية، ومن تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج المخرج البريطاني بيتر ويبر، ويضم المسلسل نخبة من كبار الممثلين في الوطن العربي؛ على رأسهم خالد النبوي، ومحمود نصر، وعبدالمنعم عمايري، ونضال نجم، ورشيد عساف وكندة حنا.