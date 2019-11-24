انت الان تتابع أردوغان يزور الدوحة غدا للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية المشتركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة يوم غد الاثنين للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، كما من المقرر أن يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

ووفقا لبيانات وكالة "الأناضول" التركية فقد شهد عاما 2018 و2019 عقد تسع لقاءات بين الرئيس أردوغان والأمير تميم.

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وكان تم تأسيس اللجنة الاستراتيجية المشتركة، في 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى في كانون أول/ديسمبر من العام التالي.

وشهد العام الحالي نموا في المجال الاقتصادي بين البلدين، وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى قطر منذ بداية العام وحتى أيلول/سبتمبر 838 مليون دولار، بزيادة 8.7% بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.