ضغوط على الحريري لقبول "حكومة مختلطة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

كشف مصدر وزاري لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الأحد، عن ضغوط يتعرض لها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري للتسليم بحكومة مختلطة، لافتاً إلى أن القوى الرافضة لحكومة من اختصاصيين ما زالت تتهيّب الموقف وتشن كل أشكال الحروب النفسية والإعلامية على الحريري لدفعه إلى التسليم بشروطها. ورأى المصدر أن القوى التي تصر على حكومة تكنو - سياسية ليست حتى إشعار آخر، في وارد البحث عن بديل للحريري من دون الحصول على موافقته. وأكد أنه لا غبار على موقف الحريري وهو لا يمانع من تسمية غيره لرئاسة الحكومة، لكن إذا أصرت الكتل النيابية على تسميته في الاستشارات المُلزمة التي ما زالت عالقة فإن موقفه معروف ولا يقبل الجدل ويقوم على تشكيل حكومة من اختصاصيين، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لا يحبّذ أن تكون الحكومة العتيدة بمثابة ستارة لتعويم المستقيلة.

