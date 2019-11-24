مفاوضات روسية تركية لانسحاب الفصائل شمال الرقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن مفاوضات تجري بين الجانبين الروسي والتركي لسحب عناصر الفصائل الموالية لتركيا من مناطق سيطرت عليها صباح أمس السبت في شمال سوريا. وأشارت مصادر إلى أن المفاوضات تتمحور بشأن انسحاب الفصائل إلى مسافة 2 كيلومتر شمال قرى صيدا والمعلك التي سيطرت عليها الفصائل الموالية لتركيا صباح اليوم، كما ينص الاتفاق على انسحاب الفصائل الموالية لتركيا من بعض القرى حتى الحد الأخير لرأس العين، وكذلك الانسحاب من الطريق الدولي M4، وانتشار الجيش السوري في تلك المناطق. وقال المرصد السوري إن "محاور على تخوم ومشارف بلدة عين عيسى شمال مدينة الرقة، تشهد معارك عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من طرف وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر، في هجوم مستمر من قبل الأولى على المنطقة، وسط ضربات جوية مكثفة تنفذها طائرات مسيرة تركية بالإضافة لقصف بري متواصل بعنف منذ بدء الهجوم مع ساعات الصباح الأولى من يوم أمس. وتمكنت الفصائل الموالية للجيش التركي من التقدم والسيطرة على مواقع عدة في مشارف عين عيسى، أبرزها السيطرة على المخيم الذي يبعد مئات الأمتار فقط من البلدة، فيما وثق المرصد خسائر بشرية في صفوف الطرفين جراء القصف الجوي والبري المكثف والمعارك العنيفة، إذ قضى 13 مقاتلاً من الفصائل الموالية لأنقرة، كما قضى 6 مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية.

