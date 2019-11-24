كندا تضغط على الصين بشأن كنديين محتجزين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين يوم السبت إنه ضغط على نظيره الصيني بشأن قضية كنديين اثنين محتجزين في بكين. وتقول الصين إن الرجلين محتجزان بتهم تتعلق بأسرار الدولة. واحتجز الاثنان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد وقت قصير من احتجاز الشرطة الكندية المسؤولة المالية لشركة هواوي للتكنولوجيا منغ وان تشو بناء على مذكرة أمريكية. وقال الوزير الذي عين في المنصب في تغيير وزاري يوم الأربعاء إنه أثار القضية خلال اجتماعه بوزير الخارجية الصيني وانغ يي لمدة ساعة تقريباً على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في اليابان. وقال شامبين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف من طوكيو "عبرت عن قلقي وقلق كل الكنديين فيما يخص ظروف احتجازهما". واللقاء هو أول اجتماع بين وزيري خارجية البلدين منذ اجتماع وانغ بكريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية السابقة في أغسطس (آب) الماضي. وكرر سفير الصين الجديد في أوتاوا يوم الجمعة مطالبة كندا بالإفراج الفوري عن منغ ابنة مؤسسة هواوي.

