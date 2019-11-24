مقتل 8 من أفراد الأمن في هجوم بوسط أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

قال مسؤولون اليوم الأحد، إن ما لايقل عن 8 من أفراد القوات الأمنية بينهم 7 من رجال الشرطة وجندي، قتلوا عقب هجوم مسلحي حركة طالبان على مراكز أمنية بإقليم بوسط أفغانستان. وأضاف مسؤولون أن نحو 3 إلى 4 أشخاص أصيبوا في الهجمات التي وقعت بمنطقة كيجران بإقليم دايكوندي، نحو الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي أمس السبت. وقال نائب حاكم الإقليم در محمد علي أوروزجاني والعضوان بمجلس الإقليم حاج جايرات وسوهراب علي اعتمادي إن "نحو 200 من مسلحي طالبان شنوا هجوماً منسقاً على مراكز الأمن خلال الليل"، وقال جايرات إن "أحد المراكز سقط في أيدي مسلحي طالبان"، مضيفاً أن المنطقة معرضة للوقوع في أيدي طالبان بصورة كبيرة، وربما تسقط في أيديهم إذا لم يتم نشر التعزيزات. وقال مسؤولون إن ما لايقل عن 25 من مسلحي طالبان قتلوا في الاشتباكات، وقال اعتمادي إن المنطقة كانت غير آمنة لأعوام، حيث يشن مسلحو طالبان هجمات تستهدف القوات الأمنية بصورة اعتيادية.

