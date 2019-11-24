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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بولسونارو يستبعد اندلاع احتجاجات في البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
قال اليوم السبت رئيس البرازيل جاير بولسونارو إن الحكومة البرازيلية مستعدة لمواجهة أي اضطرابات وأعمال شغب في البلاد، معرباً عن قلقه بشأن موجة الاحتجاجات التي تجتاح مختلف أنحاء أمريكا الجنوبية. ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن بولسونارو قوله اليوم السبت في تصريحات للصحفيين على هامش فعالية عسكرية في ريودى جانيرو إنه لا يتوقع حدوث أي مشاكل في البرازيل. وأضاف الرئيس بولسونارو "يجب أن نكون مستعدين دائماً حتى لا نفاجأ بمثل هذه الأحداث .. لا يوجد هناك سبب على الإطلاق، حسبما نفهم، لكى تأتي هذه الحركة إلى هنا". يذكر أن موجات من الاحتجاجات اندلعت مؤخراً في الشوارع بمختلف بلدان أمريكا الجنوبية من الإكوادور وكولومبيا وحتى بوليفيا وتشيلي.
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