استمرار التظاهرات في بيروت وعدد من مدن لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تجددت الاحتجاجات والاعتصامات في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية اليوم الأحد للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومحاسبة الفاسدين، وذلك بعد يوم حافل بالمسيرات في ذكرى الاستقلال.



ونظم المحتجون لليوم الـ39 على التوالي، مسيرات في بيروت، وحملوا الأعلام اللبنانية، مؤكدين "استمرار الثورة والإصرار عليها حتى تحقيق كامل المطالب".

واعتصم عدد من المتظاهرين في ساحة بلدة العبدة بمحافظة عكار شمالي لبنان تلبية لدعوة الحراك الشعبي، ورددوا هتافات تطالب بمحاسبة من وصفوهم بالفاسدين، وبضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مستقلة تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

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ونظم محتجون في حلبا مركز محافظة عكار مسيرة جابت الشوارع الرئيسية وضمت طلابا حملوا الأعلام اللبنانية وتوقفوا أمام المقر الحكومي، ورددوا الهتافات المنددة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

ونظّم عدد من المعتصمين في ساحة العلم بمدينة صور جنوبي لبنان، مساء أمس وقفة "رفضا للتدخل الأميركي في لبنان وللضغوط الاقتصادية الأميركية"، كما انطلقت مسيرة نسائية من أمام الساحة وصولا إلى مقر المحكمة الجعفرية للمطالبة برفع سن الحضانة وحق الأم بمنح الجنسية لأبنائها وإسقاط المحاصصة الطائفية.

وجابت مسيرة كشفية في شوارع مدينة طرابلس (شمال) احتفاءً بذكرى الاستقلال، تقدمتها الفرقة الموسيقية وحملة الأعلام اللبنانية وأعلام الجيش.