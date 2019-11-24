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الزياني يكشف عن التحدي الأول في المنطقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

الزياني يكشف عن التحدي الأول في المنطقة

متابعات_الخليج 365

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني إن التحدي الأكبر لدول المنطقة هو تحقيق الاستقرار، موضحاً أن التحرك الدبلوماسي والعلاقات السياسية ما بين دول المجلس قوية وبخير.

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ونقلت صحيفة البيان عن الزياني على هامش فعاليات حوار المنامة الذي تستضيفه المنامة ثلاثة أيام، أن المستجدات في إطار حل الخلاف الخليجي تسير بشكل طيب، مستشهداً باجتماع وزراء التجارة الخليجيين في مسقط بسلطنة عمان أخيراً الذي أعطى انعكاساً بأن دول المجلس قوية.

 

وأضاف: «خط الدفاع الأول هو الأمن القومي والوطني، والتحدي الأكبر هو العمل على تحقيق استقرار المنطقة، خصوصاً أن مجلس التعاون ينمو ويرتقي منذ تأسيسه». وفي حديثه عن منتدى حوار المنامة، قال الزياني: «هذا المنتدى، الذي يُعقد على مدى 15 عاماً متواصلة، يجمع القيادات والكفاءات والعقول والباحثين والأكاديميين والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم، ممن لهم دراية بالوضع الأمني والسياسي».

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