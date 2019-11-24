شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق.. محتجون غاضبون يحرقون مبنى الوقف الشيعي في ذي قار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أحرق متظاهرون، اليوم الأحد، تشرين الثاني 24، 2019 مبنى الوقف الشيعي في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقالت مصادر عراقية إن المتظاهرين الغاضبين أقدموا على إحراق المبنى مرددين عبارات مناوئة للحكومة وإيران. Advertisements إلى ذلك قتلت قوات الأمن العراقية تقتل 3 محتجين في الناصرية صباح اليوم الأحد. وجاءت عمليات القتل على الرغم من وعد عبدالمهدي لمايك بينس نائب ترامب، بأنه لن يستعمل العنف ضد المتظاهرين. وتشهد مختلف المدن العراقية، منذ أسابيع، تظاهرات حاشدة احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وتدخلات إيران.

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