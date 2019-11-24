عملية إنزال جديدة تطيح برموز في داعش بدير الزور السورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت مصادر ميدانية مطلعة في شرق الفرات؛ أن عملية مشتركة بين قوات التحالف الدولي ومساندة أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، أدت إلى إطاحة عدد من عناصر ورموز في تنظيم «داعش»، من خلال عملية إنزال، أول من أمس، في بلدة ذيبان بريف دير الزور.



وذكرت المصدر لصحيفة "البيان" الإماراتية أن التعاون بين الأهالي وقوات قسد التي أفادت بوجود عناصر من«داعش» في حي اللطوة في ذيبان، أدت إلى معرفة تحركات الخلايا الداعشية، وعلى الفور طوقت «قسد» الحي، وفصلته عن البلدة، محذرة أهالي المدينة من الخروج من منازلهم، فيما مشطت الطائرات التابعة للتحالف الدولي المنطقة، متفحصة أحياء الحسين، الرشيد، اللطوة وبعض القرى المحيطة.

وتزامن ذلك مع قيام عناصر «قسد» بمداهمة الحي، بحثاً عن عناصر «داعش» الذين حددت الاستخبارات موقعهم مسبقاً، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات متقطعة بين الطرفين، تسببت في مقتل عنصرين من «قسد»، وأحد المستهدفين خالد حمود الحسين المشتبه بانتمائه إلى خلايا «داعش»، وإصابة أفراد أسرته، فيما نسفت طائرات التحالف منزل «الحسين» بهدف إخافة عناصر الخلايا لتسليم أنفسهم، حيث قاموا على الفور بتسليم أنفسهم، وقد بلغ عددهم 20 عنصراً.

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من جهة ثانية، قال مصدر محلي في دير الزور للصحيفة ذاتها إن خلايا داعش بدأت تنتعش في الآونة الأخيرة في مناطق شرق الفرات، وسط مخاوف الأهالي من إعادة التنظيم لترتيب صفوفه والقيام بعمليات إرهابية، بعد أن عاد الأمن والاستقرار إلى المدينة.

وكانت عبوة ناسفة زرعها مسلحون يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، استهدفت دورية لقوات سوريا الديمقراطية في بادية الهرموشية غرب دير الزور أدت إلى مقتل 3 من قوات قسد.

التنسيق الأمني بين قسد والتحالف، عاد إلى وتيرته الطبيعية في شرق الفرات، وهو النقطة التي كان يخشى أن تتأثر بالعملية التركية شمال شرق سوريا، بينما قتل تسعة أشخاص، نصفهم من المدنيين، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض.