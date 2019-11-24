شكرا لقرائتكم إيران.. الحرس الثوري يصف الاحتجاجات المطلبية بالمؤامرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، الأحد، الاحتجاجات التي عمت معظم أنحاء البلاد الأسبوع الماضي بالمؤامرة.

وقال فدوي، بحسب ما نقلت وكالة مهر للأنباء "أعمال الشغب كانت عبارة عن مؤامرة كبيرة تم احتواؤها خلال 48 ساعة"، مضيفاً "جميع الأعداء ضالعون بهذه المؤامرة وكانوا على يقين بأنها سوف تنجح".

أميركا والإنترنت

إلى ذلك، اعتبر أن الأميركيين غاضبون من قطع الإنترنت في إيران لأنهم كانوا يديرون ما وصفه بـ "أعمال الشغب"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي عمت البلاد رافضة قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين.

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وفي نفس السياق، ألقى رئيس تكتل المستقلين في مجلس الشورى الإيراني، الأحد، باللوم على الولايات المتحدة، وما وصفه بالتدخلات الأميركية، في مسألة قطع الإنترنت خلال التظاهرات التي اندلعت الأسبوع الماضي. وقال غلام علي جعفر زاده، بحسب ما أفادت مواقع موالية لإيران، الأحد، إن التدخل الأميركي في إيران سبب قطع الإنترنت.

يذكر أن الإنترنت عاد تدريجياً، الخميس الماضي، إلى إيران، مع استمرار حجب مواقع التواصل. وفي هذا السياق، اعتبر أحمد خاتمي، عضو مجلس الخبراء، أن "المجلس قرر حجب جميع شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية في إيران لأن هذه التطبيقات، بحسب تعبيره، كانت تعلّم التدمير والفوضى" خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وكانت احتجاجات عارمة انطلقت في معظم المحافظات الإيرانية، الجمعة، (15 نوفمبر)، واستمرت أكثر من 5 أيام، احتجاجاً على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين. وأدت الاشتباكات بين الأمن والشرطة إلى مقتل العشرات، بحسب منظمة العفو الدولية، في حين أكدت المعارضة الإيرانية في الخارج مقتل أكثر من 300.

وقالت المعارضة الإيرانية في الخارج، ليل السبت، إن حصيلة قتلى الاحتجاجات تجاوزت 300 قتيل، وثقت أسماء 99 منهم. وأشارت إلى أن عدد جرحى الاحتجاجات تجاوز 4000 جريح، فيما زاد عدد المعتقلين عن عشرة آلاف شخص.