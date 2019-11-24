جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد
اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي الحاجة الى حكومة ورئيس وزراء كاملي الصلاحيات من اجل اتمام الاصلاحات.
وقال في تصريح متلفز : “ان مطالب المتظاهرين لا تمنع تدخل ارادات اجنبية في استغلال المطالب الحقة ، و اي اصلاح يقتصر على الشخوص ولا يتناول القوانين والنظام السياسي سيكون جزئيا “.
واضاف الخزعلي ان : المخاوف لدى الشركاء يمكن طرحها ومناقشتها ، والسلطات الثلاث لن ينفرد بها الشيعة ، والنظام شبه الرئاسي هو انتخاب رئيس برلمان ورئيس جمهورية وهو يعين رئيس وزراء”.
واشار الى :” ان التقرير الحكومي لم يجب على اسئلة مهمة تتعلق بالطرف الثالث ،ولجنة التحقيق ادارية لن تستطيع اكتشاف الطرف الثالث فهو ليس من اختصاصها . . والطرف الثالث يقتل المتظاهرين والقوى الامنية ، ويجب ان يجري تحقيق استخباري لكشفه، و الاجهزة الاستخبارية، حسب اعتقادي ، لن تصل له ايضا بحسب امكانياتها “.
وتابع الخزعلي : لدينا معلومات وقدمناها للاجهزة الامنية لكنها تحتاج الى امور فنية والقضية تحتاج الى دعم وتركيز للاجهزة الاستخبارية وتخليصها من الضغوط ، والتحقيق يجب ان يشمل من سهل ومن اعطى الامر وهناك دور واضح لامريكا واسرائيل”.
واوضح : لم اتكلم بكل الحقيقة بل بجزئها والجزء الثاني اخطر واكبر ولا اجد مصلحة في قوله الان ووضع النقاط على الحروف لا اجد فيه مصلحة الان ايضا.
ونوه الخزعلي الى ان : استقالة الحكومة بحاجة الى وقت لتشكيل جديدة ، ومن غير المعلوم سرعة اتفاق الكتل عليها ، واذا تمت اقالة عبد المهدي من سيجلب بديله القوى السياسية ام المتظاهرين؟؟
وذكر ان : الذهاب الى الانتخابات المبكرة وبقانون جديد لن يكون جذريا ، ونطمح ان يكون التغيير السياسي بنسبة 60 بالمئة ، وهي نسبة جيدة ..وهناك مؤشر واضح على انخفاض ثقة الناس بالمنظومة والاطراف السياسية ، ونسبة المشاركة في الانتخابات السابقة مؤشر واضح على ضرورة ايجاد معالجات “، مبينا :” ان اجراء الانتخابات في ظل عدم الاستقرار سيخلق تشكيكا في نتائجها”.
واكد الخزعلي الحاجة الى حكومة ورئيس وزراء كاملي الصلاحيات من اجل اتمام الاصلاحات.
كانت هذه تفاصيل خبر الخزعلي: تغيير عبد المهدي في العراق لن يغير شيئًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.