وزير خارجية كندا الجديد أثار قضية الكنديين المحتجزين ببكين مع نظيره الصيني

أعلن وزير ​الخارجية الكندية​ الجديد فرانسوا-فيليب شامبين، "أنّه أثار قضية الكنديَين الاثنين المحتجزَين في بكين، خلال اجتماعه بوزير الخارجية ​الصين​ي ​وانغ يي​ لمدّة ساعة تقريبًا، على هامش اجتماعات ​مجموعة العشرين​ في ​اليابان​".

ولفت في تصريح صحافي، إلى "أنّني عبّرت عن قلقي وقلق كلّ الكنديين في ما يخصّ ظروف احتجازهما".

وتلفت الصين إلى أنّ الرجلين محتجزان بتهم تتعلّق بأسرار ​الدولة​. وكانا قد احتُجزا في كانون الأول الماضي بعد وقت قصير من احتجاز ​الشرطة الكندية​ المسؤولة المالية لشركة "​هواوي​" للتكنولوجيا منغ وان تشو، بناءً على مذكرة أميركيّة.