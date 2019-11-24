وزير خارجية كندا الجديد أثار قضية الكنديين المحتجزين ببكين مع نظيره الصيني

أعلن وزير الخارجية الكندية الجديد فرانسوا-فيليب شامبين، "أنّه أثار قضية الكنديَين الاثنين المحتجزَين في بكين، خلال اجتماعه بوزير الخارجية الصيني وانغ يي لمدّة ساعة تقريبًا، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في اليابان".
ولفت في تصريح صحافي، إلى "أنّني عبّرت عن قلقي وقلق كلّ الكنديين في ما يخصّ ظروف احتجازهما".
وتلفت الصين إلى أنّ الرجلين محتجزان بتهم تتعلّق بأسرار الدولة. وكانا قد احتُجزا في كانون الأول الماضي بعد وقت قصير من احتجاز الشرطة الكندية المسؤولة المالية لشركة "هواوي" للتكنولوجيا منغ وان تشو، بناءً على مذكرة أميركيّة.
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