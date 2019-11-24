الجيش الليبي يفرض حظرًا جويًا فوق العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الليبي​ العقيد ​أحمد المسماري​، عن فرض حظر جوي على العاصمة ​طرابلس​ والمناطق المحيطة بها مع استمرار المواجهات العسكرية مع قوات ​حكومة​ الوفاق الوطن المتمركزة هناك وبعد تقدم العمليات العسكرية واتساع رقعتها، وذلك بعد إسقاط ال​طائرة​ الإيطالية التي انتهكت المجال الجوي ودخلت منطقة العمليات"، موضحًا أنه "سبق أن قررنا حظر الطيران فوق المنطقة العسكرية الجنوبية الغربية، أو بالتحديد منطقة سبها، وذلك في كانون الثاني وشباط الماضيين".

ولفت المسماري إلى أن "منطقة الحظر وتمتد من الماية إلى كلية البنات إلى تاجوراء و من ثم القرة بوللي وطريق الرابطة"، مؤكدًا "استثناء مطار معيتيقة من منطقة الحظر الجوي على العاصمة طرابلس".

في غضون ذلك، أعلنت ​القيادة​ العسكرية الأميركية ب​أفريقيا​" أفريكوم" عن فقدان طائرة مسيرة غير مسلحة تابعة للقيادة فوق العاصمة الليبية طرابلس.

هذا وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت يوم الخميس، إسقاط طائرة بدون طيار إيطالية في منطقة للعمليات العسكرية غربي البلاد، مطالبة إيطاليا بتقديم شرح رسمي بشأن دخول الطائرة الأجواء الليبية.