نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: أعمال الشغب كانت مؤامرة تم احتواؤها خلال 48 ساعة

أكّد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي أن "أعمال الشغب كانت مؤامرة تم احتواؤها خلال 48 ساعة"، مشددًا على "اننا سنرد على التدخلات الخارجية ولدينا قدرات متفوقة في المنطقة تمكننا من الرد على تدخل دول الجوار".
ولفت فدوي الى "أننا ننصح دول الجوار بالتوبة والكف عن التدخل في شؤوننا وقيمنا في ايران لا تسمح لنا بالتدخل في شؤونهم".
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