وحدات من الجيش السوري تستعيد السيطرة على قرية المشيرفة بريف ادلب

افادت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا" بأن وحدات من ​الجيش السوري​ استعادت السيطرة على قرية المشيرفة بعد معارك عنيفة مع إرهابيي "​جبهة النصرة​" ب​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي.

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