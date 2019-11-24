مستشار الأمن القومي الأميركي: مازلنا نأمل باتفاق تجارة أولي مع الصين هذا العام

ركّز مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​روبرت أوبراين​، على أنّه "مازال من الممكن التوصّل إلى اتفاق تجارة أوّلي مع ​الصين​ بنهاية العام".

وأكّج خلال مؤتمر أمني في هاليفاكس، "أنّنا لن نغضّ الطرف عمّا يحدث في ​هونغ كونغ​ وعمّا يحدث في ​بحر الصين الجنوبي​ ومناطق أخرى في العالم، يثير نشاط الصين فيها قلقنا".

وكان قد لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، إلى أنّه أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ أنّ سحق المحتجين في هونغ كونغ، سيكون له أثر سلبي هائل على جهود التوصّل إلى اتفاق لإنهاء حرب التجارة المستعرة منذ 16 شهرًا.