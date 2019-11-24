زلزال بقوة 5.7 يضرب قبالة جزيرة شيكوتان الروسية

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر للزلازل، الأحد، ضرب منطقة تقع على مسافة 39 كيلومتراً قبالة سواحل جزيرة شيكوتان الخاضعة للإدارة الروسية.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال وقع على عمق يصل إلى 6.3 كيلومترات تحت سطح البحر في الشمال الشرقي لجزيرة شيكوتان.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
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