ضبط 46 مهاجرا أفغانيا غربي تركيا أثناء محاولتهم التسلل إلى جزيرة يونانية

ذكرت مصادر أمنيّة لوكالة "الأناضول" التركية، أنّ "​قوات الأمن التركية​ ضبطت 46 مهاجرًا غير شرعي يحملون الجنسيّة الأفغانيّة، بينهم نساء وأطفال، في ولاية ​جناق قلعة​ غربي ​تركيا​، أثناء محاولتهم التسلّل إلى جزيرة ميديلّي في ​اليونان​".

وأوضحت أنّه "جرى تسليم ​المهاجرين​ إلى مديرية الهجرة في قضاء آيفاجيك، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".