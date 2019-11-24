ضبط 46 مهاجرا أفغانيا غربي تركيا أثناء محاولتهم التسلل إلى جزيرة يونانية

ذكرت مصادر أمنيّة لوكالة "الأناضول" التركية، أنّ "قوات الأمن التركية ضبطت 46 مهاجرًا غير شرعي يحملون الجنسيّة الأفغانيّة، بينهم نساء وأطفال، في ولاية جناق قلعة غربي تركيا، أثناء محاولتهم التسلّل إلى جزيرة ميديلّي في اليونان".
وأوضحت أنّه "جرى تسليم المهاجرين إلى مديرية الهجرة في قضاء آيفاجيك، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".
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