أعلن محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي، أنّ "القطاع المصرفي في السعودية يتمتّع بمستوى عال جدًّا من السيولة، بالمقارنة مع متطلبات بازل"، وذلك في الوقت الّذي تُقرض فيه البنوك المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم في الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" السعودية.
وكان قد لفت الخليفي، في أيلول الماضي، إلى "أنّه لا يتوقّع أن يؤثّر إدراج "أرامكو" المزمع على السيولة في القطاع المصرفي، نظرًا لسلامة جميع المؤشرات".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البنك المركزي السعودي: السيولة كبيرة جدا في النظام المصرفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.