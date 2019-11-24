محافظ البنك المركزي السعودي: السيولة كبيرة جدا في النظام المصرفي

أعلن محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي، أنّ "​القطاع المصرفي​ في ​السعودية​ يتمتّع بمستوى عال جدًّا من السيولة، بالمقارنة مع متطلبات بازل"، وذلك في الوقت الّذي تُقرض فيه البنوك المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم في الطرح العام الأولي لشركة "​أرامكو​" السعودية.

وكان قد لفت الخليفي، في أيلول الماضي، إلى "أنّه لا يتوقّع أن يؤثّر إدراج "أرامكو" المزمع على السيولة في القطاع المصرفي، نظرًا لسلامة جميع المؤشرات".