سلطات كوريا الجنوبية تطلب من البابا فرنسيس لقاء زعيم كوريا الشمالية

طلبت سلطات كوريا الجنوبية من البابا فرنسيس لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.
وأوردت صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية نقلا عن مطلعين، أن "مكتب الرئيس مون جيه إن دعا البابا فرنسيس لزيارة شبه الجزيرة الكورية بعد رحلته إلى اليابان في 26 تشرين الثاني الحالي".
وقالت وكالة أنباء "بلومبرغ" الأمريكية إن مسؤولا حكوميا وجه الدعوة في شهر يوليو الماضي عبر رئيس الأساقفة ألفريد زيويرب السفير البابوي إلى كوريا الجنوبية ومنغوليا.
وتم تقديم طلب آخر بعد المجلس البابوي العام الماضي، حول تعزيز الوحدة المسيحية خلال زيارة مون للفاتيكان، ولم يتلق مكتب مون ردا مؤكدا على الدعوة الأخيرة.
ويزور البابا اليابان ضمن جولة آسيوية في أول زيارة بابوية لليابان بـ38 عاما، منذ زيارة البابا جون بول الثاني إلى هيروشيما وناغازاكي وطوكيو.
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