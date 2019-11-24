وهاب: الحريري عينه على رئاسة الحكومة وهناك تحرك فرنسي واوروبي جدي في لبنان

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ ال​لبنان​ي الوزير السابق ​وئام وهاب​ الى ان ​الرئيس ميشال عون​ لا يملك اي صلاحيات من دون التكتل الذي ينتمي اليه، والاصلاح ليس بيد الرئيس، لافتا الى ان الرئيس بعد ​الطائف​ لا يستطيع فعل شيء. واعتبر ان ​التسوية الرئاسية​ كانت نكبة، مشيرا الى ان علاء الخواجة من ركب هذه التسوية. وذكر ان اثنين لا علاقة لهما بالنهب هما الرئيس عون و​حزب الله​.

واوضح وهاب في حديث تلفزيوني، ان رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ورئيس ​القوات​ ​سمير جعجع​ ورئيس الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ ركبوا موجة ​الثورة​ ضد العهد ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ الذي دخل الحكم منذ 3 سنوات.

ولفت الى ان هناك 80 بالمئة من مستودعات ​الغاز​ فارغة كي لا يتم استيراد الغاز والابقاء على الاحتكار والسعر المرتفع، وشركة الزين تستورد فقط 20 بالمئة وتستأجر مستودعات الغاز مقابل 3 مليار ​دولار​ فقط. داعيا ​وزارة الطاقة​ لفسخ العقد معها من اجل المصلحة العامة.

واكد وهاب ان الحريري عينه على كرسي ​رئاسة الحكومة​، موضحا ان هناك تدخل فرنسي واوروبي جدي في لبنان، لان اي فوضى في لبنان هناك مئات الالاف من ​المهاجرين​ اللبنانيين والسوريين و​الفلسطينيين​ سيصلون الى ​اوروبا​.

واوضح ان المسؤول في ​الخارجية الاميركية​ السفير ​جيفري فيلتمان​ يهول على المسؤولين، وهو اكثر المسؤولين الاجانب الذي تلقى رشى وهدايا.