اشار رئيس حزب التوحيد اللبناني الوزير السابق وئام وهاب الى ان الرئيس ميشال عون لا يملك اي صلاحيات من دون التكتل الذي ينتمي اليه، والاصلاح ليس بيد الرئيس، لافتا الى ان الرئيس بعد الطائف لا يستطيع فعل شيء. واعتبر ان التسوية الرئاسية كانت نكبة، مشيرا الى ان علاء الخواجة من ركب هذه التسوية. وذكر ان اثنين لا علاقة لهما بالنهب هما الرئيس عون وحزب الله.
واوضح وهاب في حديث تلفزيوني، ان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ورئيس القوات سمير جعجع ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط ركبوا موجة الثورة ضد العهد ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل الذي دخل الحكم منذ 3 سنوات.
ولفت الى ان هناك 80 بالمئة من مستودعات الغاز فارغة كي لا يتم استيراد الغاز والابقاء على الاحتكار والسعر المرتفع، وشركة الزين تستورد فقط 20 بالمئة وتستأجر مستودعات الغاز مقابل 3 مليار دولار فقط. داعيا وزارة الطاقة لفسخ العقد معها من اجل المصلحة العامة.
واكد وهاب ان الحريري عينه على كرسي رئاسة الحكومة، موضحا ان هناك تدخل فرنسي واوروبي جدي في لبنان، لان اي فوضى في لبنان هناك مئات الالاف من المهاجرين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين سيصلون الى اوروبا.
واوضح ان المسؤول في الخارجية الاميركية السفير جيفري فيلتمان يهول على المسؤولين، وهو اكثر المسؤولين الاجانب الذي تلقى رشى وهدايا.
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: الحريري عينه على رئاسة الحكومة وهناك تحرك فرنسي واوروبي جدي في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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