قوى الأمن عممت صورة شخص أقدم على عمليات نشل عدة على متن دراجة نارية

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: "ر. ا." (مواليد عام 2000، سوري)، لـ"إقدامه برفقة شخص آخر -العمل جار لتوقيفه- على عمليّات نشل عدّة على متن دراجة آليّة صغيرة الحجم ذات لونين أزرق وأبيض".
وطلبت في بلاغ، من المواطنين الّذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا عليه، "الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة بربر الخازن- فردان، أو الإتصال على أحد الرقمين: 810170/01 - 810171/01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
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