مصطفى حسين يطالب بتمثيل العلويين في الحكومة المقبلة

تمنى رئيس الحركة الشعبية ال​لبنان​ية النائب ​مصطفى حسين​ أن تكون الحركة التي يشهدها لبنان اخيراً قد غيرت في ذهنية التفكير والتعاطي مع مختلف الشرائح اللبنانية.

وناشد حسين في بيان، الجميع الاخذ بالاعتبار تمثيل الطائفة الاسلامية العلوية في اي ​حكومة​ مقبلة، اذ ان حق العلويين في لبنان بمقعد وزاري بعد التهميش الواسع الذي طالهم وبعدما عوملوا لسنوات وعقود على انهم مواطنون من الدرجة الثانية. وذكر بأن ​الطائفة العلوية​ تحوي طاقات مميزة وكفاءات عالية تؤهلها استلام المسؤولية في هذا الظرف لانقاذ لبنان والنهوض بالوطن.

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