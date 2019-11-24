النشرة: قوة إسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين تلال الوزاني ووادي العسل

ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "قوّة إسرائيلية مدعومة بسيارتي "جيب هامر" مشّطت الطريق العسكري بمحاذاة السياج الحدودي، ما بين تلال الوزاني ووادي العسل، مرورًا بالغجر والعباسية. وكان عناصر الدورية يتوقّفون أحيانًا عند البوابات الحديديّة المثبّتة على هذا السياج، لتفقُّد أجهزة المراقبة وكاميرات "الفيديو" الموجّهة باتجاه الأراضي المحرّرة".
وأوضح أنّه "قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة ثابتة وظرفيّة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل"، لمراقبة الوضع". ولفت إلى أنّ "بموازة ذلك، أفاد سكّان قرى العرقوب المتاخمة لمزارع شبعا، بأنّه سُجّل ليلًا تحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية دون طيار، على فترات متقطّعة فوق المزارع ومرتفعات الجولان".
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