يَتّخذ الجيش ال​لبنان​ي و​الأجهزة الأمنية​ إجراءات أمنية مشدّدة في محيطالسفارةالأميركيةفي عوكر،في ضوء دعوات لتنظيم تظاهرة أمام السفارة، رفضًا للتدخلات الخارجية بشؤون لبنان.

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كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات أمنية مشددة بمحيط السفارة الأميركية في عوكر بضوء دعوات لتنظيم تظاهرة أمامها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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