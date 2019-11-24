علوش: المطلوب إيجاد نوع من التسوية تؤدي الى تشكيل حكومة اختصاصيين

أكّد عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​، في تصريح إذاعي، أن "المطلوب إيجاد نوع من التسوية تؤدي الى تشكيل ​حكومة​"، مشددًا على أن "تكون مؤلفة من اختصاصيين".

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