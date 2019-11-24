أكّد النقيب الجديد للمحامين في بيروت ملحم خلف، خلال استقبال بلدة كفيفان وجمعية "فرح العطاء" له في مركزها في سيدة النصر، أن "المسؤوليات اليوم كبيرة لكن لا تخافوا ولا تيأسوا لأن الآتي سيكون جميلا جدا، آمنوا أن وطننا مبارك ومكرس للعذراء مريم التي تجمع وتلم الكل وهي التي استقبلتنا في هذا المركز بكل طوائفنا ومذاهبنا وانتماءاتنا وجنسياتنا وأفكارنا وآرائنا. لا تخافوا، مريم هي الممسكة بولايتنا"، داعيا الى "مضاعفة الصلاة ولا يجوز ان نكون في هذا الموقع اقصائيين ولا يجب ان نميز بين لبناني وآخر بل علينا أن نزرع المحبة والتسامح والاحترام لكي يصبح بلدنا بلدا يحلو فيه العيش".
ولفت خلف متوجها الى أهالي كفيفان: "ولا مرة خذلتمونا وكنتم دائما الى جانبي في كل مشروع يتعلق بالسجناء والتلامذة السوريين وبكل ضيوفنا الأجانب من كل دول العالم وهكذا أصبحت كفيفان عنوانا للبنان الحلو والآتي".
كانت هذه تفاصيل خبر خلف لأهالي كفيفان: لا تخافوا ولا تيأسوا لأن الآتي سيكون جميلا جدا ووطننا مكرس للعذراء مريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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