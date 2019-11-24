خلف لأهالي كفيفان: لا تخافوا ولا تيأسوا لأن الآتي سيكون جميلا جدا ووطننا مكرس للعذراء مريم

أكّد النقيب الجديد للمحامين في ​بيروت​ ​ملحم خلف​، خلال استقبال بلدة ​كفيفان​ وجمعية "فرح العطاء" له في مركزها في سيدة النصر، أن "المسؤوليات اليوم كبيرة لكن لا تخافوا ولا تيأسوا لأن الآتي سيكون جميلا جدا، آمنوا أن وطننا مبارك ومكرس للعذراء مريم التي تجمع وتلم الكل وهي التي استقبلتنا في هذا المركز بكل طوائفنا ومذاهبنا وانتماءاتنا وجنسياتنا وأفكارنا وآرائنا. لا تخافوا، مريم هي الممسكة بولايتنا"، داعيا الى "مضاعفة ​الصلاة​ ولا يجوز ان نكون في هذا الموقع اقصائيين ولا يجب ان نميز بين ​لبنان​ي وآخر بل علينا أن نزرع ​المحبة​ والتسامح والاحترام لكي يصبح بلدنا بلدا يحلو فيه العيش".

ولفت خلف متوجها الى أهالي كفيفان: "ولا مرة خذلتمونا وكنتم دائما الى جانبي في كل مشروع يتعلق ب​السجناء​ والتلامذة السوريين وبكل ضيوفنا الأجانب من كل دول ​العالم​ وهكذا أصبحت كفيفان عنوانا للبنان الحلو والآتي".