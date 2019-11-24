الموسوي: الفاسد كالعميل كلاهما خائن ومجرم بحق وطنه وشعبه

أكّد النائب ​ابراهيم الموسوي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​الفاسد​ كالعميل كلاهما خائن ومجرم بحق وطنه وشعبه. ​الفساد​ والعمالة وجهان لعملة واحدة، خيانة الأوطان والإنسان!"

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