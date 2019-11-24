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إثيوبيا تعلن إطلاق أول قمر اصطناعي في تاريخها

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أنشأت إثيوبيا مرصدا فضائيا قبل سنوات تعتزم إثيوبيا إطلاق أول قمر اصطناعي في تاريخها، خلال شهر ديسمبر المقبل، حسبما أفادت مصادر رسمية.

وبحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، فقد تم صنع القمر الاصطناعي الإثيوبي في الصين، وسيتم إطلاقه من موقع هناك.

وقال وزير الابتكار والتكنولوجيا في إثيوبيا جيتاهون ميكوريا للصحفيين، إن القمر الاصطناعي سيستخدم لأغراض الزراعة والتعدين وحماية البيئة ومراقبة الأرض.

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وأضاف أن مهندسين إثيوبيين شاركوا في بناء القمر الاصطناعي، مشيرا إلى "إنشاء مركز تحكم في القمر على مشارف العاصمة أديس أبابا".

ويعد هذا التطور أحدث مثال على الطموحات الفضائية لدى العديد من الدول الإفريقية، لا سيما إثيوبيا التي تسعى لتعزيز مكانتها كأحد أهم المراكز الاقتصادية والتكنولوجية في القارة.

وقبل سنوات، أعلنت إثيوبيا إنشاء مرصد "إنتوتو" الفضائي على أطراف أديس أبابا، في إطار برنامج علمي كبير يهدف لوضع البلد الواعد على خريطة الفضاء الدولية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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