البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.22% في بداية تعاملات اليوم الأحد إلى 14063 نقطة. وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%. وكان مؤشر البورصة الرئيسي قد تراجع بنسبة 0.9%، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، إلى مستوى 14094 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

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