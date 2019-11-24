إصابة 4 طالبات في حادث سير على طريق جامعة سوهاج الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيبت 4 طالبات، بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في حادث مروري على طريق جامعة سوهاج الجديدة.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من قسم شرطة سوهاج الجديدة بحدوث تصادم على طريق جامعة سوهاج الجديدة دائرة القسم.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة "محمد. ع" 28 عامًا، سائق، ويقيم دائرة مركز سوهاج، اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بكمية من الرمال المشونة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة "مروة. ع" 20 عامًا، طالبة، وتقيم دائرة مركز دار السلام، و"رحاب. س" 20 عامًا طالبة وتقيم دائرة مركز سوهاج، و"أمنية. ع" 19 عامًا طالبة وتقيم دائرة قسم ثان سوهاج، و"مادلين .ا" 18 عامًا، طالبة، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابات إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.