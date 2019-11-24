تطعيم 15 ألف تلميذ ضد الالتهاب السحائي في مدارس الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، اليوم الأحد، عن تطعيم 15764 تلميذًا وتلميذة في مدارس المحافظة ضد الالتهاب السحائي، و8712 تلميذًا ضد الثنائي، خلال شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري.

وأكد "محروس"، تطعيم 522 طفلا ضد الدرن، 3235 آخرين ضد شلل الأطفال و1488 بالطعم الخماسي، و884 بطعم "إم إم آر"، و433 طفلًا بالجرعة الثلاثية المنشطة، وذلك خلال الشهر الماضي.

وأوضح، أنه جرى تطعيم الأطفال على مستوى الإدارات الصحية في مراكز المحافظة الـ5، بتناول التطعيم الثلاثي ضد أمراض (الدفتيريا – التيتانوس – السعال الديكي)، وطُعم "إم إم آر" ضد أمراض (الحصبة – الحصبة الألماني - النكاف)، والتطعيم الخماسي ضد أمراض (الدفتريا- التيتانوس- السعال الديكي- فيروس كبدي بي- الأنفلونزا البكتيرية)