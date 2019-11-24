القوات العراقية تفرق متظاهرين حاولوا السيطرة على ميناء "أم قصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - البصرة (العراق)- (د ب أ):
أفاد شهود عيان اليوم الأحد بأن القوات العراقية فرقت مجموعات من المتظاهرين حاولوا السيطرة على الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر التجاري بمحافظة البصرة (550 كيلومترًا جنوب بغداد).
وذكر الشهود أن المتظاهرين حاولوا اليوم السيطرة على الطرق المؤدية إلى الميناء فتصدت لهم القوات العراقية بإطلاق الرصاص في الهواء ومطاردة المتظاهرين في الطرق القريبة.
وأوضح الشهود أن المتظاهرين ابتعدوا عن المنطقة، وأحكمت قوات الأمن السيطرة على مداخل الميناء الذي عاد للعمل قبل يومين.
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