كوريا الجنوبية تدعو البابا فرنسيس إلى لقاء كيم في المنطقة منزوعة السلاح

طلب مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان من البابا فرنسيس عدة مرات لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، وفقاً لما ذكرته صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية نقلاً عن أشخاص مطلعين لم تكشف عن هويتهم.
وأوردت الصحيفة أن مكتب مون دعا البابا فرنسيس لزيارة شبه الجزيرة الكورية بعد الانتهاء من رحلته إلى اليابان في 26 نوفمبر الجاري.
وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأميركية أن مسؤولاً حكومياً وجه دعوة في شهر يوليو الماضي من خلال رئيس الأساقفة ألفريد زيويرب، السفير البابوي إلى كوريا الجنوبية ومنغوليا.
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وكان قد تم تقديم طلب آخر بعد المجلس البابوي العام الماضي حول تعزيز الوحدة خلال زيارة مون لمدينة الفاتيكان.
ولم يتلق مكتب مون رداً مؤكداً على الدعوة الأخيرة.
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